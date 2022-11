Moggi tra Ferrara, Pessotto e Montero: “Nostalgia Juventus”

Luciano Moggi si lascia andare alla nostalgia dopo l'ultima notte di Champions della stagione bianconera e pubblica su Twitter una foto che lo ritrae in compagnia di Gianluca Pessotto, Paolo Montero e Ciro Ferrara (con il figlio Paolo). È uno scatto che sa di storia juventina e l'ex dirigente la commenta così: " Per me sono ancora e rimarranno i ragazzi di allora. Quando li incontro e ci abbracciamo, sto bene. È l’inconfondibile carezza della nostalgia."

Le reazioni dei tifosi alla foto di Moggi

Poco dopo la condivisione del post, ecco piovere i commenti dei tifosi, tutti più o meno sulla stessa lunghezza d'onda: "Quella Juve rimarrà nella storia come una delle più belle e più forti in assoluto". Ma c'è anche chi ironicamente rivorrebbe Ferrara in campo: "Ciro sempre in formissima! Scegli, vuoi la fascia destra o il centro? Servi in campo".