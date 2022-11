Allegri, la Juve, l'Inter e zero voglia di fare battute

TORINO - Come sono lontani i tempi delle gag e delle battute. L'atteggiamento in conferenza stampa di Max Allegri, nell'ultimo periodo e alla vigilia di Juve-Inter in particolare, riflette il delicato momento dei bianconeri: risposte sintetiche, ben poche anticipazioni di formazione, piccoli propositi che vanno un passetto alla volta. Risultato: nove minuti davanti alle telecamere e poi via, a preparare la sfida dell'Allianz. Reputata naturalmente importante, per la rivalità tra le due piazze e per la striscia aperta di tre vittorie di fila che alla Continassa si vorrebbe prolungare. Ma ridimensionata nel più ampio contesto del campionato: da lunedì in poi, in fondo, ci saranno altre 25 gare, come ha voluto puntualizzare Max in conferenza.