Juventus, Vlahovic ko: allarme Mondiale!

TORINO - L'allarme per Dusan Vlahovic suona sempre più forte. Il centravanti bianconero non se l'è sentita di rispondere presente per il big match contro l'Inter alzando bandiera bianca. Il problema, come è noto, riguarda l'infiammazione all'adduttore, di fatto l'anticamera della pubalgia. Purtroppo la sintomatologia è la stessa accusata alla fine della stagione scorsa e che lo ha costretto a curarsi e lavorare tutta l'estate per neutralizzare il dolore. Il problema però si è rifatto vivo dopo tre mesi di attività intensa, visto quanto è stato utilizzato da Allegri . Al 25' della ripresa nel match di Lisbona contro il Benfica ha chiesto il cambio per il male e l'immagine di lui seduto in panchina con il ghiaccio aveva fatto pensare al peggio la tifoseria juventina. Che aveva capito tutto...

Triplo salto

Infatti da allora ha saltato la trasferta di Lecce, l'ultima partita di Champions League all'Allianz Stadium contro il Paris Saint Germain e questo incontro di Torino contro l'Inter. Ancora troppo forte il dolore e questo tipo di sintomatologia a volte richiede tempi lunghi a prescindere dalla bontà delle cure e delle terapie che si fanno. Dunque a questo punto sembra difficile pensare che possa recuperare per la trasferta di giovedì al Bentegodi contro il Verona, mentre potrebbe forse esserci qualche speranza in più per l'ultima gara di campionato prima dello stop Mondiale, domenica prossima, all'Allianz contro la Lazio. In ogni caso a questo punto scatta l'allarme Mondiale per il centravanti bianconero che in queste condizioni non potrebbe essere utile alla causa della Serbia che è inserita nel girone con Brasile, Svizzera e Camerun. Primo incontro il 24 novembre contro il Brasile.