Juve-Inter: Pogba-Lukaku, il derby degli assenti

Pogba non ha giocato neppure un minuto in una partita ufficiale della Juventus: si è infortunato a fine luglio, non ha voluto subito operarsi per la lesione al menisco del ginocchio sinistro, sperando nella terapia conservativa, in vista anche dei Mondiali di novembre-dicembre, ma la scelta si è rivelata fallimentare. Così è finito sotto i ferri soltanto a inizio settembre, con un mese di ritardo, e anche il percorso di riabilitazione ha subito degli intoppi tanto da costringerlo addirittura a saltare il Mondiale in Qatar con la Francia campione del Mondo.

Speranza belga

Rientrato dopo l’infortunio muscolare che lo ha tenuto ai box per due mesi, giusto il tempo per segnare contro il Viktoria Plzen e poi tornare indisponibile: per Lukaku il Mondiale sembra ancora salvo, ma la stagione all’Inter non è ancora decollata. A inizio settimana farà nuovi esami: l’obiettivo è averlo al 100 per cento per la seconda fase del Mondiale, ma il Belgio confida che possa giocare anche prima. «Vedremo quale sarà la prognosi e poi decideremo se rimarrà in Belgio - le parole di Maesschalck, fisioterapista della nazionale -. Romelu ha molta esperienza e può farcela. Abbiamo già avuto i casi di Witsel per l'Europeo e Kompany per la Coppa del Mondo. Quindi non è la prima volta e Romelu è abbastanza forte mentalmente da poter avere un posto. Se ci sarà alla prima partita? Difficile dirlo, dobbiamo aspettare gli esami».

Solo spettatori

Infortuni e situazioni diversi. Sta di fatto, però, che Pogba e Lukaklu guarderanno dalla tribuna o dal divano il derby d’Italia in cui avrebbero voluto - e dovuto - essere protagonisti.