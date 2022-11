Pochi minuti dall'inizio di Juve e Inter e il clima è già caldissimo. Dopo un'azione di gioco l'arbitro Doveri ha fischiato contro i bianconeri e Fagioli si è avvicinato all'arbitro per chiedere spiegazioni, ma senza riceverne. Il centrocampista bianconero ha proseguito nel chiedere chiarimenti fino a che non è intervenuto Allegri. Le telecamere hanno pizzicato il tecnico mentre si rivolge al centrocampista dicendogli: "Fagio, lascialo perdere".