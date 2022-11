SZCZESNY 7 La prima parata, in due tempi, la fa su conclusione da fuori area di Calhanoglu. A seguire si limita per lo più a dei gran sospironi di sollievo per il colpo di testa fuori misura di Dzeko o per la conclusione imprecisa, seppure in circostanza facile-facile, di Dumfries nel primo tempo. Strepitoso, invece, su Lautaro alla mezz’ora della ripresa. E poi ancora nel finale.