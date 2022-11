Allegri e quello sguardo dopo i gol di Rabiot e Fagioli che sui social è diventato virale

La vittoria contro l'Inter ha fatto tornare il sorriso sul voto di Max Allegri. Dopo l'eliminazione dalla Champions League, la squadra bianconera ha conquistato la quarta vittoria di fila in campionato e recuperato in classifica, scavalcando in un solo colpo Roma, Udinese e Inter. Prima della sosta per il Mondiale in Qatar mancano due partite, contro Verona e Lazio, e i bianconeri vogliono a tutti i costi proseguire la scia positiva. Nel frattempo, la squadra di Allegri ha scoperto anche l'avversario che affronterà ai playoff di Europa League.