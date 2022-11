Juventus-Lazio, Allegri: "Locatelli e Cuadrado da valutare, out Vlahovic". Su Di Maria...

TORINO - "Domani mattina dovrò vedere se Locatelli sarà disponibile così come Cuadrado. Poi una volta saputo della disponibilità o dell'indisponibilità farò delle scelte". Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida, in programma alle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino, contro la Lazio dell'ex allenatore bianconero Maurizio Sarri: "Di Maria? Non è questione del Mondiale, è questione di minutaggio. L'altro giorno è entrato ha fatto bene per mezz'ora. Domani avrà un minutaggio in più e dovrò decidere se portarlo in panchina e fargli fare un tempo oppure se farlo giocare dall'inizio. È normale che quando entra Di Maria si alza il livello della squadra anche come personalità e tecnica. Domani è l'ultima partita e sarà difficile perché l'ultima partita prima della sosta, una sosta lunga di due mesi, è come la prima di campionato quindi bisogna stare lì con la testa perché se no diventa una partita pericolosa che poi è già di per sé una partita pericolosa per la qualità della Lazio".