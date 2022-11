Juventus, il programma della sosta per Qatar 2022

Sosta e ripresa

I pochi elementi che non dovranno rispondere alla chiamata della Nazionale (considerando che anche chi non ha staccato il pass iridato, come l’Italia, disputerà delle amichevoli) si alleneranno fino a venerdì prossimo, quindi sosta effettiva per tutti e ripresa alla Continassa fissata per il 6 dicembre. La squadra a quel punto si allenerà fino all’immediata vigilia di Natale, con il club che sta definendo anche alcune amichevoli. Piccolo stop per le festività a seguire, infine la definitiva ripresa dopo Natale con il rientro anche dei giocatori approdati fino agli ultimi turni in Qatar.