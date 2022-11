Juventus-Lazio: convocato Scaglia, problemi per Perin

La Juventus si appresta ad affrontare la Lazio di Maurizio Sarri nell'ultimo match di Serie A prima della sosta per i Mondiali invernali in Qatar. Novità per il club bianconero a poche ore dal fischio d'inizio della partita che potrebbe far concludere il 2022 della squadra di Allegri al terzo posto. Nella lista dei convocati pubblicata dal club bianconero c’è stata una sostituzione: il portiere classe 2004 Simone Scaglia prenderà il posto di Mattia Perin, che non andrà in panchina per gastroenterite.