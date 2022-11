Juventus-Lazio, Allegri: "Kean? Ha sei chili in meno..."

"I ragazzi hanno fatto cose ottime in questo ultimo mese e mezzo. Venivamo da uno sforzo importante e contro di loro non era semplice. Abbiamo concesso poco e niente e abbiamo avuto anche una buona gestione della palla. Loro nel primo tempo hanno corso molto. Cambi importanti, Chiesa, Di Maria, anche Paredes hanno alzato la qualità tecnica". E' il commento di Max Allegri a Dazn dopo la vittoria della Juve contro la Lazio. Il tecnico bianconero, poi, sulla sosta per il Mondiale: "La sosta ci voleva perché abbiamo troppi giocatori con il punto interrogativo. Chiesa è entrato e ha fatto bene da quinto, ora va in Nazionale, poi tornerà e si preparerà. Avremo una partita ogni quattro giorni poi, dobbiamo cercare di arrivare fino in fondo in Europa League e in campionato, ci sarà spazio per tutti. I cambi diventano determinanti, l'ultima mezz'ora diventa decisiva".