Chiesa: "Juve, da gennaio al top. Vi dico tutto sul ginocchio"

Chiesa dopo Juventus-Lazio

Poi, ha aggiunto: "Mi avrebbe fatto sicuramente più piacere partecipare al Mondiale, ma sfrutterò questa sosta per fare il ritiro che non ho fatto ad agosto. Per me sarà come riprendere in estate per poi dare una mano alla squadra a gennaio. In questa fase soprattutto in Champions non abbiamo fatto bene, in campionato però ora ci siamo rimessi a posto. Ci aspetta un grande futuro, siamo riusciti a tirarci fuori da un momento davvero brutto, abbiamo dimostrato di poter venire fuori dopo le partite con Salernitana, Monza e la sconfitta col Maccabi. Dove mi trovo meglio? Sulla fascia ho dimostrato quelle che sono le mie qualità".