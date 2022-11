Juventus, le pagelle al "campionato di apertura". La difesa: Danilo top (8), Alex Sandro divide...

TORINO - Di fatto, si è chiuso una sorta di «campionato di apertura» , in attesa di quello che «clausura» che comincerà dopo la sosta per le nazionali. In casa Juventus , dunque, è tempo di bilanci .

Presenze e dati alla mano, prestazione - ma anche impressioni in mente - abbiamo dato voti e stilato giudizi ai bianconeri. Portieri e difensori, tanto per cominciare. Con Danilo protagonista assoluto in termini di minutaggio (1700) e continuità e invece con Leonardo Bonucci che invece stupisce per l’intermittenza e certe esclusioni eccellenti (15 presenze). Capitano in disparte, il secondo, che però chissà: potrebbe tornare prezioso nella seconda parte della stagione. Bene Bremer, che si è subito calato nella parte. E anche Gatti sta iniziando ad acclimatarsi anche se è rimasto un po’ più in disparte, come Rugani. E Alex Sandro: opinioni varie e variegate…