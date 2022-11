Velykykh ringrazia Agnelli e la Juventus: “Nell'anima e nel cuore rimane questo per sempre"

TORINO - Alex Velykykh, allenatore ucraino e già osservatore per il Livorno Calcio, ha voluto ringraziare sui suoio canali social l'ex dirigenza Juventus per il supporto durante l'inizio del conflitto tra Russia ed Ucraina. Su Facebook Velykykh ha scritto: "Ringrazio il signor Presidente Andrea Agnelli, Deniz Akalin, Maurizio Arrivabene e tutto lo staff dirigenziale della società Juventus per il sostegno fornito nel momento difficile e per l'opportunità avuta di conoscere persone vere. E come l'ho detto in presenza quella volta, ora posso scrivere lo stesso: Grazie! Grazie per tutto! Nell'anima e nel cuore rimane questo per sempre".