Juventus, Gravina: Attenti al linciaggio di piazza. Stiamo calmi perché...

NAPOLI - "Se vogliamo andare sul linciaggio di piazza non è un problema, ma stiamo calmi perché temo che quel tema possa riguardare anche altri soggetti". Così, a margine del convegno "Calcio & Welfare" a Napoli, il presidente della Figc Gabriele Gravina ha commentato il procedimento in corso sulla Juventus e la pressione di molti tifosi nel Paese sui titoli vinti dai bianconeri negli anni su cui sono in corso le indagini.