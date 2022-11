John Elkann: “La Juve non ha bisogno di un nuovo aumento di capitale”

"Juventus non ha bisogno di nuovo capitale". Lo ha detto l'amministratore delegato di Exor John Elkann rispondendo alle domande degli analisti finanziari. "La situazione è molto chiara - ha aggiunto - così come la direzione verso cui proseguire". "Juventus - ha sottolineato - avrà un nuovo consiglio di amministrazione presieduto da un professionista di qualità come Gianluca Ferrero, un valido direttore generale in grado di affrontare le diverse problematiche che ha e un allenatore molto forte. Ha un direttore generale che guiderà la società e ha ottime capacità nelle aree in cui la Juventus è presente, Maurizio Scanavino" ."Il calcio - ha spiegato - è un settore di valore e pensiamo che con gli ingredienti che ha Juventus abbia la capacità di diventare una società di valore ancora maggiore rispetto a quello che ha oggi".