Juventus 2023-2024: chi resta e chi è in dubbio

Tra granitiche certezze, giocatori-simbolo, pedine difficili da piazzare e futuri in bilico analizziamo nome per nome la situazione in casa Juve tra chi è sicuro di restare e chi invece potrebbe partire. Le strategie di mercato del club non dovrebbero divergere dal discorso economico di contenimento dei costi e di investimenti sui giovani talenti approntato prima della rivoluzione societaria.