Juve, con il rischio dei punti di penalizzazione parte la stagione “virtuale” dei bianconeri!

TORINO - L’agenda bianconera, in un solo apparentemente anonimo lunedì sera di fine novembre, è stata presa, stracciata e ribaltata. Le date nella testa dei tifosi, in astinenza da Juventus a causa dell’irruzione del Mondiale in Qatar e a maggior ragione dopo la rimonta ingranata in campionato, fino a quel momento non uscivano dal perimetro del rettangolo verde: il 6, ovvero domani, la ripresa della preparazione alla Continassa, il 17 l’amichevole a Londra con l’Arsenal. E invece. Invece le dimissioni dell’intero CdA, piovute esattamente una settimana fa, hanno riscritto anche i numeri che frullavano nella mente del popolo bianconero. Ora a dominare sono il 18, giorno entro il quale la Procura Generale della Cassazione dovrà esprimersi su dove giocare la partita legale, e tutt’al più il 27, data a cui è slittata l’Assemblea degli Azionisti.