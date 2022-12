Juventus, il famoso "Libro Nero" di Cherubini su Paratici? Un foglio A4

Già a inizio novembre si era fatto un gran parlare, all’interno dell’inchiesta Prisma, del “ Libro nero FP ”, dove per FP si intende Fabio Paratici , ex dirigente di punta della Juventus che figura tra gli indagati e per il quale è stato chiesto il rinvio a giudizio da parte della procura di Torino. Uno si aspetta un tomo di appunti, ragionamenti, indiscrezioni: tutto materiale che avrebbe potuto inguaiare la Juventus. In realtà, come emerge dalle 544 pagine dell’avviso di conclusione delle indagini, l’ormai famoso “Libro nero FP” non è un libro: trattasi di un foglio A4 , scritto dall’attuale ds juventino, Federico Cherubini , di proprio pugno e portato come elemento di indagine. E del quale gli inquirenti hanno chiesto conto allo stesso ds (che non risulta tra gli indagati, ma che è stato lungamente sentito come persona informata dei fatti) del “Libro nero FP”.

Il contenuto

Ma cosa contiene questo foglio A4? In sostanza una serie di appunti scritti a penna, come ha spiegato il ds nell’interrogatorio, tra marzo e aprile 2021 in concomitanza con l’appuntamento per il rinnovo contrattuale. Per affrontare con Paratici, che ha lavorato fianco a fianco con lui per anni, alcune tematiche delicate o sulle quali c’era da discutere, per chiarezza e per riassumere in uno schema, non in un libro anche se il titolo è quello, alcuni punti da ricordare, divisi in “gestione”, “strategia”, “rapporti” e “comportamenti”, quest’ultimo tema riferito proprio ad alcune abitudini di Paratici. C’è un passaggio sul quale si sofferma l’attenzione degli inquirenti, riguardo le plusvalenze che in quel foglio sono definite “artificiali”. E la spiegazione di Cherubini è di natura tecnica: perché una plusvalenza piena, nell’ottica del dirigente juventino, è quella che avviene nella piena maturità del giovane mentre l’altra arriva a non completa maturazione del giocatore. Che sia convincente o no la spiegazione, questo lo stabilirà la giustizia. Ma da libro a foglio A4 un po’ ce ne passa.