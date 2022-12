Rosucci, la Juventus “quella vera” e il retroscena su Agnelli

«Si è vista in campionato una Juve da Champions, con l’atteggiamento che abbiamo sempre in Coppa. Abbiamo lavorato sulla cura dei dettagli, partendo anche dall’aspetto motivazionale. Dopo la gara con il Como ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti che dovevamo fare tutti qualcosa in più anche sul piano del gioco».

La poca efficacia sotto porta è l’aspetto che più vi sta penalizzando?

«È la poca efficacia in generale. Dalla Supercoppa in poi abbiamo sempre creato tanto e questo è positivo perché vuol dire che riusciamo ad arrivare davanti alla porta in maniera fluida. Poi sì, manchiamo in cinismo, ma questo può accadere agli attaccanti come ai centrocampisti e anche ai difensori, quando per esempio sull’unica occasione concessa non riusciamo a prendere la decisione giusta».

In campionato i numeri dicono che è con le cosiddette “piccole” che avete fatto più fatica: teme che possa subentrare un po’ di appagamento?

«Ci sono partite che si affrontano con un’attenzione maggiore, penso a quella con l’Arsenal in cui la testa rimane attiva 96 minuti perché una piccola distrazione può costare cara. Non è appagamento, in realtà, ma succede che in alcune gare, inconsciamente, ci siano momenti in cui l’attenzione cala. Senza dimenticare che, solo contro di noi, tutte le squadre giocano al massimo e questo complica le cose».