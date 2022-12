Juventus, quando rivedremo in campo Chiesa, Vlahovic e Pogba

TORINO - Dopo la giornata odierna di riposo, la Juventus tornerà al lavoro nella mattinata di domani . Allegri guiderà alla Continassa un gruppo ancora pressoché dimezzato, in attesa del rientro dei giocatori via via estromessi dal Mondiale in Qatar : entro mercoledì si uniranno ai compagni Kostic e Vlahovic , a seguire toccherà a McKennie, Szczesny e Vlahovic, mentre per i brasiliani Alex Sandro, Bremer e Danilo se ne dovrebbe parlare subito dopo Natale.

Vlahovic, attesa per il rientro a Torino

I primi giorni torinesi di DV9, però, serviranno per dirimere innanzitutto i dubbi sulle sue condizioni fisiche, che lo hanno frenato prima in bianconero e poi anche con la Nazionale. Niente piede a tavoletta sull'acceleratore, insomma, al punto che difficilmente il serbo sarà tra i protagonisti del test di sabato contro l'Arsenal. Più facile pensare a un graduale aumento dei carichi in allenamento per averlo tirato a lucido in vista di gennaio, alla ripresa del campionato, concedendogli nel caso minutaggio in occasione delle successive amichevoli ancora in via di definizione.