Juventus, il terzino sinistro preferito è Grimaldo. Tutti i nomi per la difesa

Se anche rientrasse a Torino a luglio dal prestito all’Eintracht, Luca Pellegrini quasi certamente lo farebbe solo formalmente, per poi lasciare di nuovo la Juventus e probabilmente in via definitiva. Considerato anche l’addio ad Alex Sandro, in scadenza, ecco che la società bianconera dovrebbe rinforzare la corsia mancina. Zona dove abbondano parametri zero di qualità, a cominciare da Alejandro Grimaldo, in scadenza con il Benfica e in cima alla lista delle preferenze bianconere. Lista in cui ci sono anche Guerreiro, in scadenza con il Borussia Dortmund, e Bensebaini, nella stessa situazione con il Mönchengladbach: quest’ultimo però pare destinato proprio a prendere il posto di Guerreiro. Assolutamente da non dimenticare Cambiaso, acquistato dalla Juve in estate dal Genoa e in prestito al Bologna. Soprattutto in caso di conferma del 3-5-2, con Kostic padrone della fascia sinistra, la Juve potrebbe optare per un profilo da far crescere accanto al serbo e Cambiaso potrebbe essere l’ideale.