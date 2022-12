Juve, Chiesa salta il test di Londra contro l'Arsenal

Ma non è finita qui, perché anche Federico Chiesa è alle prese con una noia muscolare. Un affaticamento all'adduttore che, per ragioni di prudenza da parte dello staff medico bianconero, lo escluderà dalla prima amichevole sulla strada del ritorno in campo ufficiale nel 2023. Sabato a Londra, per la sfida all'Arsenal, sono infatti previste temperature piuttosto rigide, motivo per il quale l'ex viola non sarà della partita.