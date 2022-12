Diretta Arsenal-Juventus ore 19: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LONDRA (Inghilterra) - All’Emirates per qualche ragazzo della Juventus calpestare l’erba dell’impianto dell’Arsenal coinciderà con la prima chiamata in assoluto in prima squadra. La fotografia della situazione in cui Allegri si trova al momento, in attesa del recupero degli infortunati e il ritorno dei reduci dal Mondiale, è racchiusa nell’elenco dei convocati per la sfida amichevole contro i Gunners di Arteta: tanti volti conosciuti solo da chi segue la Next Gen di Brambilla e la Primavera di Montero. A ieri sera, gli spettatori previsti all’Emirates Stadium oggi saranno 30 mila: una cornice di pubblico di spessore per un match con pochi protagonisti tra i big e i titolarissimi di entrambe le squadre (qualche presenza in più per l’Arsenal che ha comunque varie assenze), ma che non perde punti in fascino e attrattiva.