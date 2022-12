Arsenal-Juve Masterchef: Allegri con Locatelli e Barbieri, social scatenati

I bianconeri sono tornati in campo a Londra, superando per 2-0 i Gunners in amichevole. L'allenatore, che vinceva di "corto muso" fino al 91', è stato il bersaglio social preferito tra mille ironie

17 . 12 . 2022 21:52 1 min

Abbonati a TuttoSport Scegli fra le nostre proposte Plus e Full e leggi su tutti i dispositivi con un unico abbonamento. Ora in offerta. A partire da € 2,99 € 0,99 /mese Abbonati ora Hai già un abbonamento? Accedi