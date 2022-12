Arsenal-Juve, Allegri: "Chiesa e Cuadrado ok il 27", poi l'allarme su Pogba!

LONDRA (Inghilterra) - La Juventus di Masimiliano Allegri ha vinto all'Emirates Stadium di Londra per 2-0 contro l' Arsenal la prima amichevole in preparazione della ripartenza del campionato. L'allenatore dei bianconeri ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post-partita iniziando l'analisi con un pensiero speciale: "Innanzitutto ho due pensieri, uno per Sinisa Mihjalovic e uno per Mario Sconcerti. In questo momento non ci sono parole, rivolgo un pensiero dolce ad entrambe le famiglie. E1 stata una partita difficile, loro sono una squadra tecnica che gioca in Premier. Noi avevamo tanti ragazzi. È stato un buon test: abbiamo fatto una buona fase difensiva. All'inizio abbiamo faticato in fase offensiva, ma poi abbiamo fatto bene, anche se potevamo fare meglio. Vincere fa sempre piacere, soprattutto in questo stadio".

Juventus, Allegri: "Chiesa ci sarà il 27, Pogba non sappiamo"

"Chiesa ha avuto un affaticamento, ma è normale. Quando uno alza i ritmi dopo un infortunio del genere ha avuto è normale avere qualche problema, ho voluto non rischiarlo. Ci sarà per la gara del 27. Paul non ha ancora un metro in allenamento, non so dire come e quando rientrerà. Questa è la verità, altrimenti tutti i giorni mettiamo su un teatrino su un calciatore che non ha ancora fatto un metro di corsa. Bonucci starà fuori non per troppo tempo, il 27 torna Cuadrado, che però avremo a disposizione solo dopo la Cremonese. De Sciglio dovrebbe essere a disposizione dal 27 in poi. Dispiace non poter fare affidamento su Pogba, spero di averlo il più presto possibile".