Juve, senti la Christillin: "Pogba sta bene, torna a gennaio"

Il francese l'ha confidato in tribuna a Doha per assistere alla finale del Mondiale. La rappresentante italiana nel consiglio della Fifa ha parlato anche del futuro del club. Un giorno ne diventerà presidente? "No, lo escludo".

Xavier Jacobelli 19 . 12 . 2022 17:58 1 min PogbaJuventus