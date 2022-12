Festa Juve il 30 dicembre: tutti allo Stadium!

TORINO - Sarà un finale di 2022 a forti tinte bianconere: non capita tutti gli anni, infatti, di avere la possibilità di vedere la Juventus in azione a ridosso del capodanno, peraltro a prezzi popolari. Ebbene, il club ha deciso di fare questo regalo ai suoi tifosi: l'amichevole fissata il 30 dicembre contro lo Standard Liegi, formazione belga, si disputerà all'Allianz Stadium e in più (a differenza di quella di giovedì con il Rijeka che sarà a porte chiuse) vedrà la partecipazione dei tifosi, perché il match sarà aperto al pubblico. Un'occasione di festa che il popolo bianconero saprà cogliere al volo.