Pogba e Vlahovic, si balla alla cena di Natale VIDEO

Canti, balli e tantissime risate: la Juve è più unita che mai, come sottolineato anche dal capitano Bonucci. Durante la cena di Natale i giocatori bianconeri si sono divertiti molto, come testimoniano i vari video pubblicati su Instagram. Tra gli showman della serata, quello più sul pezzo è stato Paul Pogba che ha allietato i compagni con uno strepitoso balletto sulle note della famosa canzone "Ramenez la coupe à la maison" scritta dal rapper francese Vegedream nel 2018. Al balletto ha partecipato anche il timido Dusan Vlahovic che per l'occasione ha sfoggiato un look total black e una coppola bianca. Il tutto è avvenuto sotto agli occhi dei compagni di squadra che tra incitazioni e applausi hanno apprezzato. Dal video postato da Fagioli su Instagram si intravede anche un Federico Chiesa super divertito che osserva i compagni e ride e scherza con Pinsoglio.