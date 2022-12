Juventus, c'è Iling. E Kostic scopre la concorrenza

TORINO - La Juve che sarà, e che per svariati motivi ancora non è stata, continua a prendere forma. L'amichevole di domani pomeriggio all'Allianz Stadium con i croati del Rijeka, infatti, segnerà un passo avanti – a livello di uomini a disposizione di Max Allegri – rispetto al vincente test di Londra contro l'Arsenal capolista in Premier League. Nella partita a porte chiuse, con fischio d'inizio alle ore 14, si rivedranno alcuni dei giocatori rientrati per primi dall'esperienza in Qatar, mentre aumenterà l'autonomia di chi sta recuperando da recenti infortuni.

Kostic, questione di Iling Al primo drappello si iscrive il nome di Filip Kostic, eliminato ai gironi nel Mondiale con la Serbia e già da diversi giorni al lavoro alla Continassa. Al secondo, invece, Sam Iling-Junior, che si è finalmente lasciato alle spalle l'infortunio patito in campionato a Lecce. L'ala inglese è uno dei profili più intriganti emersi nella prima parte di stagione della Juventus e, fresco del recente rinnovo di contratto, si candida ora a un ruolo sempre più da protagonista proprio sulla corsia di sinistra, in qualità di vice-Kostic. Il test di domani servirà ad Allegri per trarre preziose indicazioni sullo stato di salute dei due, oltre che del resto della squadra.