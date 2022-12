Diretta Juventus-Rijeka ore 14: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Il gruppo di Allegri, infarcito di giovani e giovanissimi (gli stessi che sabato ha superato con un rotondo 2-0 a Londra l’Arsenal, capolista della Premier League), oggi potrà beneficiare di qualche rinforzo. Nella partita a porte chiuse dell Juventus all’Allianz Stadium contro i croati del Rijeka si rivedranno infatti - tra campo e panchina - i vari Szczesny, McKennie, Kostic e Milik. Non ci sarà Vlahovic, ancora alle prese con la tabella personalizzata stilata al suo rientro a Torino per smaltire i fastidi pubalgici che lo stanno limitando, avrà al contrario maggiore spazio Iling-Junior, in crescita dopo essersi lasciato alle spalle l’infortunio patito a Lecce in campionato.