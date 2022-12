Huijsen, il baby talento della Juve che fa il suo esordio contro il Rijeka

Dean Huijsen, classe 2005, oggi partirà titolare nell'amichevole contro il Rijeka. A dispetto della carta d'identità, il baby talento bianconero, si era già messo in luce al Malaga, dove era anche stato aggregato a qualche allenamento della prima squadra. Cresciuto in Spagna, prima al Costa Unida e poi al Malaga, Huijsen - alto 194 centimetri - spicca soprattutto per qualità fisiche. Arrivato in bianconero nell’estate del 2021 dal Malaga, il giovane olandese ha ben impressionato con l’U17 e la Primavera della Juventus. Prestazioni che hanno convinto Max Allegri che ha deciso di schierarlo titolare al fianco di Gatti e Riccio.