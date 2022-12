Juventus-Rijeka, la probabile formazione: due ritorni per Allegri

TORINO - Primo passo, tutti a cena al ristorante di Bonucci. La Juve si ritrova e torna a fare gruppo, con i reduci delle e dalle nazionali che iniziano ad arrivare lasciandosi alle spalle il mondiale invernale per rituffarsi nella seconda e decisiva parte di campionato. Di fronte domani c'è il Rijeka, per la seconda amichevole di questa sosta dopo la prestazione di sostanza messa in mostra a Londra, in casa dell'Arsenal capolista di Premier con gran parte dei titolari e chiusa con un prestigioso 0-2 firmato dai tanti ragazzi a disposizione di mister Allegri.