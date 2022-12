Juventus, la lista dei terzini destri nel mirino

Possibili cessioni

E tra le conseguenze c’è la necessità di contenere gli investimenti e valutarne la fattibilità, specialmente a gennaio: in sostanza, un acquisto andrebbe anticipato da una cessione. Vendere prima di comprare, ma alcuni giocatori che hanno mercato sono in ruoli nodali: la Juventus valuterebbe un’uscita di Adrien Rabiot a gennaio (è in scadenza di contratto e sul rinnovo non ci sono particolari segnali) a fronte di un’offerta di 10 o 15 milioni, però le condizioni fisiche da valutare di Paul Pogba invitano alla prudenza. Discorso diverso per Weston McKennie, che è sacrificabile ma a patto di una proposta economica ritenuta adeguata dalla Juventus, dunque non al di sotto dei 30 milioni.

L'esplosione dei giovani

Il secondo aspetto che è cambiato rispetto a qualche mese fa è l’esplosione di alcuni giovani: in questo senso va letto il rinnovo di Samuel Iling Jr con l’investitura ufficiale in prima squadra da vice Kostic. Nel 3-5-2 allegriano, ormai abito tattico preferito anche se non definitivo, un elemento come l’inglese può essere utile, così come possono esserlo Matias Soulé e Tommaso Barbieri, i quali infatti, al netto dei prolungamenti contrattuali, sono ormai inseriti in pianta stabile in prima squadra e che potrebbero partire in prestito solo a fine gennaio, qualora i recuperi fisici dei titolari ed eventuali novità di mercato in entrata dovessero consentire delle uscita tra i giovani. L’esigenza di un vice Cuadrado è la principale urgenza bianconera nella finestra invernale, vediamo quali sono i nomi in ballo e le situazioni aperte o che potrebbero svilupparsi nelle prossime settimane.