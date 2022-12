Juventus, il CdA, l'assemblea: le tappe del nuovo corso

TORINO - E’ scattata la nuova Juventus. Come ampiamente annunciato la Exor, azionista di maggioranza del club bianconero, ha indicato i nomi del nuovo consiglio di amministrazione juventino, destinati ad entrare in carica il 18 gennaio: Fioranna Negri (commercialista), Laura Cappiello (avvocato, esperta di diritto e degli organismi di vigilanza), Diego Pistone (laureato in economia e commercio), Maurizio Scanavino (ingegnere) che diventerà anche amministratore delegato e Gianluca Ferrero (commercialista), che diventerà presidente (l'area sportiva resta nella mani del tecnico Max Allegri). Ecco le prossime date da segnarsi sul calendario.