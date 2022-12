Juventus, Pogba: "La pazienza non è solo capacità di aspettare"

TORINO - Si avvicina, finalmente, il ritorno in campo di Paul Pogba. Il centrocampista francese della Juventus si prepara per il rientro. Ginocchio permettendo, l'ex Manchester United potrebbe andare in panchina a Napoli, anche se non è escluso che possa servire qualche giorno in più. Le valutazioni inizieranno a partire da oggi, quando la squadra tornerà a disposizione di Allegri dopo i giorni dedicati alle feste di Natale.