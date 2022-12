Scanavino, il nuovo boss della Juve

Il boss è lui. Liofilizzando il concetto, naturalmente, perché Maurizio Scanavino avrà comunque un presidente e un consiglio di amministrazione a cui riferire e, in ultima analisi, alla proprietà, tuttavia nella nuova Juventus è il dirigente operativo con i maggiori poteri. I tifosi, dunque, dovranno imparare a conoscerlo perché anche l’area sportiva sarà alle sue dipendenze, anche se pare assai improbabile che sia lui a scegliere i giocatori da vendere o acquistare. Per prendere quelle decisioni e per gestire la quotidianità calcistica del club bianconero ci sarà un gruppo di dirigenti, la cui struttura e i cui nomi sono molto difficili da pronosticare in questo momento. Scanavino sta, infatti, prendendo confidenza con la macchina che dovrà guidare e ha dato solo un primo sguardo al motore, cioè alla squadra, a chi la gestisce e a chi la costruisce. In queste prima settimane, tuttavia, il dialogo con Federico Cherubini, che resta il ds bianconero, è fitto, proprio per conoscere le responsabilità dei vari componenti dell’area sportiva, i compiti che svolgono normalmente e in che modo si svolge la vita della squadra. Pur essendo un appassionato di calcio e avendolo praticato, da terzino, in modo amatoriale al liceo e all’Università, Scanavino è alla prima esperienza alla guida di un club, per questo sta cercando di apprendere il più possibile e nel più breve tempo possibile.