Pelè, l'omaggio della Juve senza parole come Maradona

TORINO - Un tweet muto, così come accaduto in passato con Diego Armando Maradona, con la giocata immortale di Diego nell'area bianconera: così la Juventus 'saluta' Pelé, leggenda del calcio brasiliano e mondiale scomparso quest'oggi ad 82 anni. Se nel giorno della morte del Pibe de Oro il club bianconero aveva pubblicato il video della famosa punizione a due in area segnata dall'argentino con la maglia del Napoli, per Edson Arantes do Nascimento è stata invece scelta una foto con Omar Enrique Sivori.