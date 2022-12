Allegri: "Chiesa sta bene, Vlahovic ha corso. Pogba? Non ha fastidio al ginocchio"

Dopo l'ultima amichevole della Juventus, finita 1-1 (Soulé risponde all'autogol di Danilo) contro lo Standard Liegi prima del match contro la Cremonese del 4 gennaio, Max Allegri ha parlato della prestazione della squadra e non solo. Dopo un breve ricordo di Pelé, che l'allenatore bianconero ha elogiato come "giocatore unico che anche come persona va ricordato come esempio per i più giovani, il più bravo di sempre” Allegri ha parlato della prestazione della squadra e non solo.