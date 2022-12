Juve senza sosta: ultima seduta dell’anno, poi in campo anche il primo gennaio

La Juventus prosegue il suo percorso di avvicinamento alla trasferta contro la Cremonese in programma mercoledì 4 gennaio alle 18:30 dopo la sosta per il Mondiale in Qatar. Dopo l'ultima amichevole contro lo Standard Liegi (1-1 con gol di Soulé) alla Continassa si è svolta l'ultima seduta di allenamento del 2022. Il gruppo, come scrive il club in una nota ufficiale, "ha lavorato su esercitazioni dedicate alle conclusioni su combinazioni di gioco e poi sulla fase di manovra avanzata contro la difesa schierata". Nessuna pausa prevista per l'inizio del nuovo anno: la squadra di Allegri si allenerà anche il 1º gennaio per preparare al meglio la sfida valevole per la 16ª giornata di Serie A.