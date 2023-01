Juve, occhi su Zakaria: novità sul possibile riscatto del Chelsea

Sprazzi di Zakaria . Il centrocampista svizzero di proprietà della Juventus, ceduto in prestito al Chelsea in estate ad appena sei mesi di distanza dall'acquisto dal Borussia Monchengldbach, inizia a ritagliarsi sempre più spazio in Premier League . Dopo l'esordio con gol in Champions League e il gettone collezionato in Carabao Cup a novembre, infatti, il 26enne di Genf - di rientro da un Mondiale abbastanza anonimo con la Svizzera - sta scalando posizioni nelle gerarchie di Potter, tecnico dei Blues.

Zakaria scala le gerarchie del Chelsea

Se lo scorso 27 dicembre, alla ripresa del campionato dopo la lunga sosta, Zakaria aveva trovato la prima maglia da titolare in campionato nel 2-0 ai danni del Bournemouth, cinque giorni più tardi si è ripetuto. Nella giornata odierna, infatti, l'elvetico è stato schierato dal 1' di fronte al Nottingham Forest, incassando i complimenti di Potter a fine gara. «Denis ha lavorato bene insieme a Jorginho, si era guadagnato il diritto di giocare negli ultimi giorni: ha fatto bene durante la sosta e ci dà fisicità a centrocampo, caratteristica che per noi sarà importante».

La Juve monitora: riscatto a oltre 28 milioni

La Juventus, intanto, monitora con grande attenzione gli scenari dalle parti di Londra. E non soltanto per verificare l'evoluzione della stagione di Zakaria. Il centrocampista, infatti, è stato giudicato sacrificabile da Allegri e il Chelsea vanta attualmente un diritto di riscatto per acquistarlo a titolo definitivo a fine stagione. Certo, le cifre sono impegnative: ai 3 milioni già versati per il prestito annuale, infatti, i Blues dovrebbero aggiungere 28 milioni di base fissa più altri eventuali 5 di bonus. Nulla di impensabile, in ogni caso, per le sempre più floride casse dei club inglesi. Per questo, anche a migliaia di chilometri di distanza, gli occhi dei bianconeri su Zakaria sono sempre più attenti. E interessati.