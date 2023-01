TORINO - Pronti via e non c’è Di Maria. A differenza di cosa aveva fatto intuire Allegri in conferenza stampa all’ora di pranzo prima dell’allenamento per cui gli argentini parevano pronti per essere convocati, ecco che dopo la seduta compare soltanto Paredes nell’elenco di coloro che partono per Cremona. Di Maria infatti ha subito una contusione alla caviglia che non gli permette di iniziare l’anno col...piede giusto.