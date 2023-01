Vialli, Cremonese-Juventus e lo striscione dei tifosi

Nato a Cremona, lanciato dalla Cremonese e capitano della Juve con cui ha vinto tutto. I tifosi bianconeri non dimenticano Gianluca Vialli e fanno sentire tutto il loro supporto in un momento personale così delicato. “Luca Vialli segna per noi…” lo striscione mostrato dal settore ospiti dello Zini nel corso della sfida tra le squadre di Alvini e Allegri, nel ’94 decisa proprio dalla rovesciata del suo numero 9 e di Roberto Baggio. Cori e applausi da parte di entrambe le tifoserie nel pre-partita di Cremonese-Juventus. Il popolo bianconero aveva già fatto sentire tutta la sua vicinanza all’ex attaccante con un altro maxi striscione, allora apparso sulle inferriate dello Stadium dopo la notizia del ricovero a Londra: “Uomo vero, vinci questa battaglia da vero guerriero”.