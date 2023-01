Cremonese-Juventus 0-0, la diretta: è iniziata la sfida dello Zini

La Juventus riparte da Cremona. Alla ripresa della Serie A, dopo la pausa per il Mondiale, i bianconeri di Massimiliano Allegri sono infatti impegnati sul campo della Cremonese per il 16° turno del massimo campionato italiano . La Juve presenta la migliore difesa del torneo con appena 7 reti al passivo e cerca la decima vittoria in Serie A. La formazione di Alvini , invece, ha uno degli attacchi meno prolifici del campionato e occupa la penultima posizione in classifica con 7 punti. Segui la partita tra Cremonese e Juventus in diretta sul nostro sito.

18:37

7' - Ancora Cremonese!

Gran palla di Castagnetti, Dessers - tenuto in gioco da Gatti - tenta il destro in acrobazia: palla alta.

18:32

2' - Ci prova Okereke

Dessers lancia Okereke in profondità, Bremer devia in angolo il suo mancino.

18:31

1' - È iniziata Cremonese-Juventus

Fischia Ayroldi, si parte: la Juventus gioca il primo pallone.

18:28

Tutto pronto per Cremonese-Juventus

Calciatori schierati a centrocampo, pronte ad osservare il minuto di silenzio per Pelé: tutto pronto per Cremonese-Juventus. Sugli spalti, dal settore bianconero, spunta lo scriscione "Vialli segna per noi...", dedicato allo storico ex attaccante di entrambe le squadre.

18:22

Cremonese-Juventus, riscaldamento terminato

I calciatori di Cremonese e Juventus hanno terminato il riscaldamento e, mentre lo speaker dello Zini annuncia le formazioni, rientrano brevemente negli spogliatoi, ultimo step prima del rientro in campo per il calcio d'inizio.

18:15

Cremonese-Juventus, il tweet dei bianconeri

"Manca poco al primo match del 2023", scrive la Juventus sul proprio account ufficiale Twitter.

18:10

Cremonese-Juventus, i precedenti

Juventus vera e propria bestia nera della Cremonese: in 14 precedenti, i grigiorossi hanno conquistato appena 4 punti, frutto di altrettanti pareggi, tutti tra le mura amiche. Nell'ultimo confronto, datato 21 gennaio 1996, il match terminò 3-3 con gol di Maspero, Tentoni e autorete di Peruzzi da una parte e Vialli, Ravanelli e Vierchowod dall'altra.

17:58

La Juventus inizia il riscaldamento

I calciatori della Juventus stanno uscendo dagli spogliatoi per fare il loro ingresso sul terreno di gioco dello Zini, dove svolgeranno il riscaldamento pre-partita.

17:48

Soulé e Kostic titolari, Chiesa arma in più dalla panchina. Il commento di Marco Bo e Daniele Galosso. GUARDA IL VIDEO

17:35

La formazione ufficiale della Cremonese

CREMONESE (4-3-1-2): Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Ferrari, Valeri; Pickel, Castagnetti, Meite; Lochoshvili; Okereke, Dessers.

17:30

La formazione ufficiale della Juventus

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Soulé, Locatelli, Fagioli, McKennie, Kostic; Miretti; Milik.

17:00

"Nelle ultime due gare in casa la Cremonese non ha subito gol, col Napoli ha fatto una partita tosta ed è aggressiva. Dovremo avere grande umiltà" ha dichiarato Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Cremonese-Juventus. LEGGI TUTTO