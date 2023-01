Cremonese-Juventus, Milik: "Le punizioni? Mi alleno con Vlahovic..."

CREMONA - " Siamo molto felici per questa vittoria, perché è una vittoria importante . Era importante per noi iniziare l'anno con una vittoria. Sicuramente non abbiamo giocato bene oggi, abbiamo sbagliato tanto , tanti passaggi, però alla fine quello che conta è la vittoria . Siamo molto contenti per questi tre punti e andiamo avanti così". Il match winner di Cremonese-Juventus , Arek Milik , è intervenuto ai microfoni di Dazn, commentando il soffertissimo successo ottenuto allo Zini grazie al suo calcio di punizione in pieno recupero.

Milik, Vlahovic e l'aneddoto sulle punizioni

"Le punizioni? Io e Vlahovic ci alleniamo insieme, lui le tira molto bene, penso che anche io le stia tirando bene. Poi, dipende dalle sensazioni quando sei in campo. Se uno se la sente prende la palla e tira: su questo non c'è mai problema. Il rientro dopo i Mondiali? Abbiamo iniziato l'anno con tante persone che mancano ancora, anche se siamo rientrati tutti dopo la Coppa. Alcuni, però, hanno ripreso gli allenamenti da soli 2-3 giorni, come Rabiot, che però oggi è entrato e ha fatto molto bene. In generale, non siamo ancora al completo e penso che ci vorrà ancora qualche settimana per essere al completo. Ma prima o poi saremo tutti quanti pronti per giocare e penso che faremo bene", conclude Milik.