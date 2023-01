Kean, linguaccia in Cremonese-Juventus dopo la provocazione

Succede tutto al 95', quando il numero 18 viene a contatto con Pickel per far ripartire l'azione, i due si beccano e arriva il cartellino giallo per entrambi. Poi si vede chiaramente l'avversario allontanarsi continuando a dire qualcosa a Kean, che replica con la boccaccia senza dire nulla di più: una linguaccia per andare oltre e tornare a Torino con il bottino pieno, riproponendo anche sul suo Instagram il video dell'accaduto in campo ripreso da un altro utente con la didascalia in inglese "that fool tripping", come a dire sai come far impazzire gli avversari. E i tifosi ora gliene chiedono un'altra, alla Del Piero dopo un gol...