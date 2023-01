Juventus-Udinese, Allianz Stadium tutto esaurito: il comunicato

Allianz Stadium tutto esaurito per Juventus-Udinese . Lo ha annunciato il club bianconero sul sito ufficiale. Dopo la vittoria sul campo della Cremonese , la formazione di Allegri cercherà il primo successo in casa del 2023 e per l'occasione lo Stadium sarà sold out, con tutto l'affetto dei tifosi juventini per "spingere la squadra a caccia dell'ottava vittoria di fila in campionato".

Juventus, il comunicato ufficiale sul sold out

"Il 2023 dell'Allianz Stadium comincia con un tutto esaurito! Dopo il successo in trasferta sulla Cremonese, la Juve cercherà la prima vittoria in casa del nuovo anno davanti a uno stadio sold out per l'occasione. Un bellissimo modo per ritrovarsi dopo la pausa per la Coppa del Mondo. Per Juventus-Udinese, quindi, ci sarà tutto l'affetto dei tifosi bianconeri a spingere la squadra a caccia dell'ottava vittoria consecutiva in Serie A, in uno stadio come sempre pronto a far vivere un'emozione indimenticabile dal momento dell'ingresso fino al triplice fischio. Ci aspetta una seconda parte di stagione con tanti obiettivi da inseguire e farlo insieme sarà senz'altro più bello. Cominciamo proprio dal match contro l'Udinese. A casa. Con voi". Si legge sul sito della Juventus.