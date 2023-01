La Juve di Vialli: da Lippi a Del Piero, da Ferrara a Ravanelli, "Addio Capitano"

Vialli, il ricordo di Lippi e Ferrara

Il tecnico dell'ultima Juventus campione d'Europa Marcello Lippi è sbarcato sui social per dare l'addio a uno dei suoi campioni e uomini più amati che ha allenato in bianconero dal 1994 al 1996: "Grande Luca, grande amico, rimarrai scolpito nel nostro cuore, non ti dimenticherò mai...GRAZIE MIO CAPITANO...". Tra gli eroi della Champions vinta a Roma c'è anche Ciro Ferrara, che su Instagram ha scritto: "Come si fa a lasciarti andare via? Eri come un fratello". Antonio Conte non ha partecipato alla conferenza stampa prima del match di FA Cup del suo Tottenham, e come gli altri ha lasciato un messaggio social per ricordare il suo ex compagno di squadra.