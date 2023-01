Vialli, Lippi sbarca sui social per l'addio: "Grazie mio capitano, non ti dimenticherò mai"

Quando Lippi e Vialli portarono la Juventus sul tetto d'Europa

In coppia con Ravanelli, l'attaccante di Cremona portò la Vecchia Signora guidata in panchina da Lippi sul tetto d'Europa battendo, all'Olimpico di Roma il 22 maggio 1996, l'Ajax ai calci di rigore. Momenti indimenticabili per i tifosi bianconeri che piangono oggi un campione dello sport, un uomo immenso che ha lottato come un leone di fronte alla malattia.

Vialli e la Juventus: l'emozionante omaggio sui social e sul sito ufficiale

Vialli, i gol più belli con la Juventus VIDEO: rovesciate, punizioni, destro, sinistro...