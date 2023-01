Juve-Udinese, Chiesa: "È per Vialli questa vittoria. Nell'Europeo era in campo con noi"

Federico Chiesa è tornato ad essere un giocatore decisivo per la Juventus. Il numero 7 bianconero ha servito l'assist per il gol di Danilo che ha regalato l'ottava vittoria consecutiva senza subire gol alla squadra di Allegri. Intervistato a fine partita, l'esterno per prima cosa ha dedicato il successo a Vialli: "Il primo pensiero va a lui, una grandissima persona che ho avuto la fortuna di incrociare. Per quello che ci ha dato, una grandissima persona che ho avuto la fortuna di incrociare. Questa vittoria è per lui. All'Europeo è stato un giocatore in più, ci ha dato emozioni fortissime".